Crolla una palazzina a Torre del Greco, si scava con le mani

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in corso Umberto 61, in provincia di Napoli. L’edificio era abitato e tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il prefetto, Claudio Palomba, facendo il punto delle operazioni di soccorso nella sede del Comune, ha reso noto che non ci sono persone disperse nel crollo. Soltanto altre due persone sono rimaste ferite mentre passavano lungo il corso. Indagini sul crollo sono state avviate dalla Procura. vbo