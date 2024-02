Crollo a Firenze, minuto di silenzio per le vittime

FIRENZE (ITALPRESS) – Si è svolta, alle 15 in punto, in piazza della Signoria, a Firenze, una cerimonia di commiato che è culminata in un minuto di silenzio indetto dal Comune del capoluogo di regione toscano per ricordare le vittime del crollo avvenuto ieri in un cantiere in via Mariti. Una folla di persone ha riempito la piazza su cui si trova al centro Palazzo Vecchio e dopo il suono della campana della Martinella e l’invito al silenzio suonato dai suonatori del Gonfalone di Firenze, c’è stato il minuto di silenzio, al termine del quale ha preso la parola il sindaco Dario Nardella. xb8/vbo