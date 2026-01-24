Crollo Casoria, l’assessora Zabatta: Dalla Regione sostegno ai cittadini

“Una misura di sostegno economico al Comune di Casoria per garantire la sistemazione degli sfollati, la distribuzione di generi di prima necessità – abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e intimo – alle persone sgomberate, due autobotti ancora presenti per la fornitura di acqua, qualora dovessero rendersi necessari nuovi interventi tecnici con conseguente interruzione idrica, 85 operatori ancora sul posto tra volontari della Protezione civile della Regione e personale della SMA Campania”.

L’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, illustra così gli interventi che la Regione Campania sta garantendo ai cittadini di Casoria a supporto del Comune.

Anche oggi l’assessora Zabatta è stata presente al Centro Operativo Comunale, da dove ha preso parte anche alla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura.

“È stato bello notare – ha aggiunto l’assessora Zabatta – che si è innescata una gara di solidarietà spontanea da parte della cittadinanza, che ha voluto portare aiuto attraverso la donazione di abiti e materiali di prima necessità, che si sono così aggiunti a quelli già in possesso della Regione”.