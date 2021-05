Crollo della funivia del Mottarone, le vittime salgono a 12

STRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Salgono a 12 le vittime del tragico crollo della cabina della funivia del Mottarone, a Stresa. L’elisoccorso del Soccorso Alpino ha aggiornato il bilancio. Gli ultimi cadaveri sono stati trovati nelle vicinanze della cabina e non erano stati trovati in un primo momento. Lo conferma il portavoce del Soccorso Alpino piemontese.

“Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. E’ una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno”, afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in viaggio verso Stresa con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai Trasporti e alla Protezione Civile Marco Gabusi.

