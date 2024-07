Crollo di Scampia: arrivati in piazza i feretri delle vittime per i funerali

Sono arrivati in piazza Giovanni Paolo II, a Napoli, i feretri di Patrizia e Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo, le tre vittime del crollo di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia. Ad accoglierli alcune decine di persone, che sono arrivate in piazza in anticipo, oltre alle autorita’, tra cui il prefetto Michele Di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi. Il rito sara’ celebrato dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che concelebrera’ con i parroci Alessandro Gargiulo e Federico Scognamiglio della parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio.

Il Comune ha disposto il lutto cittadino e la presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici. In seguito al bollettino della Protezione civile regionale, che aveva previsto per oggi ondate di calore, la funzione religiosa e’ stata anticipata di mezz’ora, sono stati predisposti dei gazebo in piazza per ripararsi dal sole, con il personale dell’Asl e i volontari della Protezione civile pronti a offrire un primo soccorso. Prima dei funerali, alle 8,30 i parenti delle vittime hanno potuto dare l’ultimo saluto in forma privata ai propri cari nella chiesa della Resurrezione. In piazza sono state sistemate 2.000 sedie, in previsione di un massiccio afflusso di persone che vorranno essere presenti per dare l’ultimo saluto alle tre vittime. Le tre bare sono state posizionate su un palchetto, allestito a pochi metri dal luogo dove e’ stato posizionato l’altare. Sui feretri sono state sistemate le foto delle tre vittime, mentre in basso ci sono diversi mazzi di fiori. Sono arrivati in piazza anche il questore Maurizio Agricola, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la vicepresidente del Senato, Maria Castellone. Presenti anche l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, l’europarlamentare Lucia Annunziata e i parlamentari Valeria Valente e Franco Silvestro. Anche a causa del grande caldo, un uomo ha accusato un malore ed è stato accompagnato in uno dei gazebo allestiti dalla Protezione civile.