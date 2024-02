Crollo in cantiere Firenze, Schlein: sicurezza lavoro è vera emergenza

Roma, 16 feb. (askanews) – La notizia che arriva da Firenze del crollo al cantiere di Esselunga è “drammatica” e ricorda che “la sicurezza sul lavoro è una vera emergenza” in Italia. Cosí la segretaria del Pd Elly Schlein, all’incontro con gli agricoltori al Nazareno, chiedendo un “minuto di silenzio per le vittime”.

“Non puó l’Italia continuare ad essere un Paese in chi si muore di lavoro, si muore di stage. Credo che anche questa tragedia di oggi ci ricordi quanto le istituzioni non possano accettarlo e debbano fare ogni sforzo per aumentare la sicurezza sul lavoro, responsabilizzare le aziende, incrementare i controlli e assumere ispettori, e lavorare sulla formazione”, ha sottolineato la leader dem.

“Ancora non è certo il numero delle vittime – ha proseguito Schlein – ci sono soccorritori al lavoro per provare a estrarre gli operai” che sono “sotto le macerie” e il minuto di silenzio è “per esprimere la vicinanza alle familiari e tutto il nostro sostegno a chi si sta occupando dei soccorsi”.