Crollo nel Cimitero di Poggioreale, Confraternite: Pronti ad aiutare gli operatori nel riconoscimento delle salme

“La nascente AICCN (Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli) si unisce al dolore dei familiari, degli incaricati e dei superiori delle Confraternite Immacolata Concezione e S. Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1 e Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della Disciplina (Limoncello) colpite dalla tragedia del crollo nel Cimitero di Poggioreale delle scorse ore”, si legge in una nota. “Perché – spiega l’associazione – di tragedia si tratta, anche se per puro caso non si registrano vittime. Una tragedia perché in un attimo è stata cancellata la memoria storica delle lapidi; perché centinaia di famiglie non potranno più riconoscere e piangere i loro cari; perché il pensiero che questa tragedia poteva essere evitata è forte e presente in ognuno di noi che da anni si batte per rivalutare, preservare, curare e portare alla luce la bellezza e l’importanza del Cimitero Monumentale di Napoli”.

Gli associati aggiungono: “Ci sentiamo impotenti davanti all’ennesimo esempio di superficialità, di trascuratezza verso un luogo sacro e allo stesso tempo storico fondamentale della nostra città. Luogo non solo di culto ma di storia e di memoria, quella memoria che in attimo ieri sera è stata spazzata via. Preghiamo per quei defunti e per i loro parenti ma soprattutto cercheremo in tutti i modi che questa cosa non si ripeta mai più”.

Gli associati tutti saranno a disposizione per aiutare tutti gli operatori al riconoscimento delle salme e al ripristino del decoro “che meritano”.