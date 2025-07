Crollo ristorante Terracina, Heinz Beck: chef non ha colpe, gli sono vicino

Roma, 9 lug. (askanews) – “Una situazione devastante, non è colpa del ristoratore”. Così, a margine della presentazione della prima edizione internazionale de Le Guide de L’Espresso, Heinz Beck, chef del ristorante stellato La Pergola di Roma, commenta il crollo del ristorante ‘Essenza’ di Terracina in cui ha perso la vita la sommelier Mara Severin. “Era stata fatta una ristrutturazione del tetto, è morta una persona” ma “questa è solo una parte della tragedia” che invece “porta al ristoratore – lo chef Simone Nardini – una macchia difficile da togliere senza avere nessuna responsabilità: non hanno fatto loro la ristrutturazione, l’ha fatta una ditta professionale che doveva garantire un sito che non crollasse dopo cinque mesi. Invece sulla stampa c’è una risposta estremamente negativa che coinvolge la ristorazione e questo è tragico”.

“Poi – aggiunge Beck – c’è un’altra cosa ancora più tragica: che questa povera ragazza è morta sul posto di lavoro raggiunto con grande entusiasmo, studiando, lavorando e spendendo gran parte della sua vita per dare piacere al prossimo che è l’obiettivo di tutti noi che facciamo ristorazione. Penso a quanto sia difficile per la famiglia, per lo chef, per il team accettare una cosa così”.

“Chiamerò Nardini per dimostrare la mia vicinanza perché è importante stare vicino a lui, aiutare appena è possibile affinché si riprenda e riparta nuovamente. La ripartenza per lo chef e per tutto il team sarà difficilissima perché ovviamente è lesa la cosa più importante del nostro lavoro: la fiducia del consumatore. Perché un domani, quando dovranno ritornare, tanti si chiederanno: ma posso ritornare? È una cosa terribile”, sottolinea. “La mia vicinanza – conclude – non è quella di uno sciacallo ma di una persona che capisce, che gli vuole bene, e se c’è bisogno aiuterà successivamente perché per me è terribile sentire una cosa di questo genere”.