Cronache: a Telese Terme torna la storica locomotiva 835, il “Treno dei bagnanti”

Tornano a vivere la storica locomotiva 835 e la gloriosa Carrozza Centoporte, simbolo e ricordo indelebile del ‘Treno Speciale dei Bagnanti’, collegamento ferroviario diretto che permetteva ai turisti di raggiungere facilmente in treno, fino agli anni Cinquanta, le Terme di Telese dalla città di Napoli . Il treno «speciale», che è stato posizionato all’ingresso centrale del parco termale, è stato inaugurato alla presenza del sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, assieme al sindaco Giovanni Caporaso, al presidente dell’Impresa Minieri Alfredo Minieri, al presidente di Confindustria Napoli , Costanzo Jannotti Pecci, che è anche amministratore delegato dell’impresa «Minieri» e al deputato Francesco Maria Rubano. «Dopo sessant’anni – ha detto Jannotti Pecci – è emozionante avere a Telese Terme la locomotiva e la carrozza con cui giungevano i turisti, da Napoli e da tutte le località che sono lungo la tratta ferroviaria. Una volta giunti nelle terme siamo stati accolti con una piccola cerimonia. Il sogno è stato realizzato su iniziativa del Comune di Telese e grazie alla Fondazione delle Ferrovie dello Stato». «E’ la testimonianza – ha concluso Iannotti Pecci – di un passato importante e di un futuro che fa perno sul termalismo terapeutico di cui Telese rappresenta l’apice potendo vantare il principale stabilimento termale del Mezzogiorno». «Questo treno – ha invece sottolineato il sindaco Giovanni Caporaso – è diventato simbolo del turismo termale e ha contribuito enormemente alla crescita della località come meta privilegiata per coloro che cercavano benessere fisico e mentale. Oggi, finalmente, dopo aver atteso l’arrivo, e poi il restauro, possiamo consegnare alla comunità uno dei suoi simboli identificativi in ​​quanto parte della nostra storia culturale e materiale».