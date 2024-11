Cronache: l’autore denuncia, “vandalizzato il mio murale dedicato a Liliana Segre”

E’ stato cancellato il volto di Liliana Segre nel murale realizzato lo scorso 30 settembre da aleXsandro Palombo a Milano, in Via Andrea Doria all’angolo con Piazzale Loreto. E’ lo stesso Palombo a denunciarlo. Non è la prima volta che l’artista denuncia la vandalizzazione delle sue opere. L’artista il mese scorso aveva segnalato la distruzione del murale appena disegnato davanti all’università Statale di Milano in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, mentre a maggio aveva mandato le immagini della devastazione del murales dedicato al premier Meloni. E ancora prima aveva denunciato diverse vandalizzazioni a danno dell’opera che ritrae i Simpson ad Auschwitz, realizzata sui muri esterni del Memoriale della Shoah. Ieri intanto al Consolato dell’Iran di Milano è apparsa la sua nuova opera, ‘Freedom’, che ritrae l’universitaria iraniana arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo aver spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran. (