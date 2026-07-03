“CropSuit”, Fao lancia una nuova App: identifica le colture adatte a ciascun suolo

Agricoltori, tecnici agricoli e governi hanno ora a disposizione un nuovo potente strumento per identificare le colture più adatte a specifici appezzamenti di terreno, consentendo un uso più efficiente delle risorse e una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato oggi CropSuit, un’applicazione web gratuita che combina informazioni sul suolo con informazioni climatiche, topografia, copertura del suolo e altri dati ambientali per identificare le colture con maggiori probabilità di successo in una determinata località. Aiutando gli agricoltori a piantare la coltura più adatta alle condizioni locali, CropSuit contribuisce a ottenere rese migliori, redditi più elevati, un uso più efficiente dei fertilizzanti e una gestione del territorio più sostenibile.

Lo strumento arriva in un momento critico, in cui 1,7 miliardi di persone in tutto il mondo vivono in aree in cui il degrado del suolo sta riducendo la produttività agricola. L’applicazione è stata presentata durante la Conferenza globale della FAO sull’agricoltura intelligente, che ha riunito ministri, responsabili politici, ricercatori e rappresentanti del settore privato provenienti da tutto il mondo per discutere di come l’innovazione digitale possa migliorare la produzione alimentare, rendendo al contempo l’agricoltura più resiliente e sostenibile. “La tecnologia non sostituisce gli agricoltori. Fornisce loro informazioni migliori per prendere decisioni migliori, al momento giusto e nel posto giusto. CropSuit è un esempio di come l’innovazione possa trasformare la scienza in un supporto pratico per gli agricoltori”, ha affermato Lifeng Li, direttore della Divisione Terra e Acqua della FAO. “La sfida non è più se l’agricoltura intelligente funzioni, ma se possiamo garantire che questi strumenti raggiungano gli agricoltori che ne hanno più bisogno”, ha aggiunto.