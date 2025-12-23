Crosetto in Bulgaria per accordo cooperazione e visita al contingente italiano

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Visita in Bulgaria per il ministro della Difesa Guido Crosetto. Con l’omologo Atanas Zapryanov firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa per la realizzazione e gestione congiunta di infrastrutture militari nell’area di Kabile. Poi Crosetto ha incontrato i militari italiani nella base di Novo Selo. Per il ministro l’Italia ha una forte credibilità internazionale anche grazie ai suoi militari, alle “persone che ci hanno rappresentato nelle missioni” in tutto il mondo.Sono 740 i militari italiani impegnati in Bulgaria a rotazione semestrale nel Multinational Battlegroup della Nato, su un totale di 1.030 unità. L’Italia guida in quanto Framework Nation, dall’ottobre del 2022, il Battlegroup, che fa parte degli 8 impegnati sul fianco est dell’Alleanza atlantica.

sat/gtr

(Fonte video: Ministero della Difesa)