Crosetto “Patto di stabilità rende difficile aumentare spesa militare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’aumento della spesa militare è un tema che viene sollevato da tempo, diversi governi si sono impegnati a raggiungere il 2% del Pil in spese per la difesa: per quanto riguarda l’Europa, sarebbe opportuno eliminare i vincoli relativi all’incidenza delle spese di difesa sul patto di stabilità. In un momento di insicurezza globale, non si possono mettere in competizione le spese per la difesa con quelle per istruzione e sanità”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del consiglio Difesa a Bruxelles.

xf4/col3/gtr