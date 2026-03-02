Crosetto: “Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio”

“Io sempre collegato al Ministero, ho mezzi per farlo in modo sicuro”

Roma, 2 mar. (askanews) – “Gli americani (e gli israeliani) non hanno comunicato a nessuno” che stavano attaccando l’Iran “perché sono partiti non quando avevano programmato, che sarebbe stato questa settimana, che era quello che sapevano tutti gli alleati semmai, ma quando hanno avuto la certezza che uno di quegli attacchi avrebbe colpito l’obiettivo principale, quindi senza comunicare niente a nessuno, perché era quella la loro priorità, quindi per questo nessuno in Occidente, in Oriente, nei paesi arabi era stato minimamente informato”. Così in audizione il ministro della Difesa Guido Crosetto.”Qualcuno ha detto ma se tu sei in vacanza non fai il ministro? No, faccio il ministro come quando volo all’estero, come nei viaggi all’estero, magari sto delle settimane, mi collego quotidianamente come faccio quando sono con i miei figli, perché non li vedo neanche se sono in vacanza, sto collegato al ministero, ho gli strumenti per farlo in modo sicuro, non ho mai perso di vista un soldato italiano, una base, nulla in Italia e questo posso testimoniarlo chiunque” ha dichiarato Crosetto. Il ministro ha poi spiegato che “c’è un tema in più che mi preoccupa e devo dirvelo, nonostante lo dico da due anni, prendo la domanda: un attacco simile cosa farebbe in Italia? Ecco, io l’ho visto da vicino cosa ha fatto a Dubai, farebbe peggio in Italia, perché le difese da questi nuovi armi, soprattutto i droni, che sono un nuovo tipo di arma, che nasce con la guerra in Ucraina, sono molto più difficili che non rispetto alle armi tradizionali, perché mentre l’Italia ha una difesa dal punto di vista aereo verso armi più pericolose, come sono i missili, abbiamo i sistemi di difesa, dal punto di vista di quel tipo di attacchi l’Italia e i paesi europei sono indietro e si stanno avvicinando negli ultimi due anni con investimenti continui, ma la soluzione e la difesa da questo tipo di cose ci sarà nel giro di qualche mese, qualche anno, perché è partita purtroppo soltanto due anni fa”.