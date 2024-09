Crosetto vede ambasciatore Usa Markell, colloquio su M.O., Ucraina

Milano, 20 set. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto Jack Markell, l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana.

“Tra Italia e Stati Uniti unità di vedute e approccio comune su stabilità e sicurezza internazionale” rende noto il ministero della Difesa in un tweet.

“Proficuo e cordiale colloquio su diverse tematiche tra cui la crisi in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina, l’attuale situazione in Africa e il prossimo G7 Difesa” a Napoli.

Markell ha ricoperto vari incarichi di peso prima di diventare ambasciatore in Italia e San Marino. È stato anche per due mandati governatore del Delaware dal 2009 al 2017, presidente sia della National Governors Association che della Democratic Governors Association, nonché presidente del Council of State Governments. Durante il suo mandato di governatore, il Delaware è uscito dalla grande recessione con la più forte crescita occupazionale della regione e tra le migliori crescite salariali del settore privato del paese.