Cross Cities, da domani la seconda edizione. Arte, musica e teatro alle Cantine Mustilli di Sant’Agata de’ Goti

Città Incrociate \ Cross Cities si inaugura domani, 4 settembre, con la partecipazione di circa 70 artisti per 70 opere fra arte visiva, installazioni, teatro, editoria, musica, fotografia, arte figurativa, danza. “Questa 2ª Réunion – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – si terrà nuovamente nelle Cantine Mustilli a conferma della proverbiale attenzione e della eccezionale disponibilità della storica azienda di Sant’Agata De’ Goti verso attività artistiche e culturali di forte impatto sociale. Per non pregiudicare lo svolgimento dell’attività a causa dello stato pandemico, la libera partecipazione all’iniziativa avverrà online attraverso un percorso virtuale e tridimensionale nelle cantine storiche sotterranee del XIV secolo3. Anche quest’anno l’organizzazione e la realizzazione di Cross Cities è stata all’insegna del puro volontariato e il no-profit a sottolineare l’assoluta autogestione dell’evento, al netto della voluta assenza di presenze istituzionali e sponsor. Questa call-to-action è stata rivolta a chiunque – artisti, associazioni, gruppi, collettivi – abbia voluto attraversare questo spazio dedicato all’analisi delle teorie e delle prassi dell’azione culturale contemporanea.

solo dal 04 settembre 2020 – Apertura sito web in 3D: https://crosscities.cloud

Manifesto della 2ª Réunion: https://crosscities.cloud/2020/call/manifesto.html

mail per info generali: contact@crosscities.cloud

