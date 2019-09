Crui, 401 tirocini nelle sedi diplomatiche: domande entro il 14 ottobre

Il 14 ottobre è l’ultima data possibile per registrarsi sul sito www.tirocinicrui.it e candidarsi a uno dei 401 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero. I tirocini targati MaecI-Miur-Crui si svolgeranno dal 13 gennaio e il 10 aprile 2020 e potranno essere prorogati fino ai primi di maggio. 53 le universita’ partecipanti, 214 le sedi. I tirocini sono cosi’ distribuiti: Europa 186, Asia 56, America del nord 49, America Centrale e Meridionale 37, Africa 36, Medio Oriente 23, Oceania 10, Italia 4. 189 studenti saranno ospitati in ambasciata. Seguono 105 posti disponibili nei consolati, 65 negli istituti di cultura, 41 nelle rappresentanze diplomatiche e 1 nelle delegazioni. Il tirocinio da’ diritto a un rimborso mensile minimo di 300euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. Il bando Maeci-Miur-Crui e la lista degli atenei partecipanti sono scaricabili su: https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-401-tirocini-curricular i-al-maeci/.