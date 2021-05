Crypto washout: Bitcoin precipita quasi a 31.000 Dollari

La bolla crittografica che ha gonfiato il valore di Bitcoin oltre $ 1 trilione e aggiunto miliardi a gettoni digitali senza senso durante la notte sta scoppiando.

Bitcoin è precipitato di quasi il 30% a $ 31.000, cancellando più di $ 500 miliardi di valore dal valore di mercato massimo della moneta. Ha cancellato tutti i guadagni accumulati in seguito all’annuncio dell’8 febbraio di Tesla Inc. che avrebbe utilizzato i contanti aziendali per acquistare l’attività e accettarla come forma di pagamento per i suoi veicoli.

Ethereum, la seconda moneta più grande, è affondata di oltre il 40%, mentre il token scherzo Dogecoin ha perso il 45%.

L’andamento Recente Di Bitcoin

Bitcoin è ora in calo di oltre il 50% rispetto al record di quasi $ 65.000 stabilito ad aprile. Ad alimentare la volatilità è il CEO di Tesla Elon Musk, le cui dichiarazioni sui social media hanno sconvolto la comunità crittografica.

Una dichiarazione della Banca popolare cinese martedì che ribadisce che i token digitali non possono essere utilizzati come forma di pagamento aggiunta alla svendita.

Le vendite di Bitcoin hanno dominato le chiacchiere di mercato in un giorno in cui anche le azioni stavano crollando e la Federal Reserve era pronta a pubblicare i verbali della sua ultima riunione. I critici avevano avvertito per settimane che le mosse nelle risorse crittografiche erano insostenibili e che qualsiasi segno di svendita avrebbe portato a una disfatta.

Gli osservatori della classifica hanno indicato i livelli tecnici chiave che hanno fallito.

“Da un punto di vista tecnico, gli indicatori lampeggiano in rosso”, ha affermato Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote a Gland, Svizzera. “Il prossimo importante livello di supporto è vicino a $ 37.000, quindi a $ 30.000. C’è la possibilità che assistiamo a un pullback a questi livelli e anche al di sotto, almeno nel breve periodo “.

Anche le azioni legate alla criptovaluta sono diminuite, con Coinbase Global Inc. in calo del 5,2% nel trading premarket degli Stati Uniti e Marathon Digital Holdings Inc. in calo del 12%.

Con i suoi post Twitter spesso criptici che spostano milioni, il capo Tesla è diventato un personaggio simile a Svengali nel mondo delle criptovalute. Bitcoin ha intrapreso un rally di più mesi dopo l'annuncio di Tesla di febbraio, raggiungendo il suo picco di $ 64.870, in gran parte grazie all'abbraccio della società.

A quel tempo, l’accettazione di Tesla fu salutata come un momento di svolta per la moneta, con molti nel mondo delle criptovalute che la vedevano come un ulteriore passo nella sua evoluzione.

Tutto ciò è stato spazzato via dopo che Musk ha mandato in subbuglio gli investitori a seguito di una massa di tweet da capogiro iniziati la scorsa settimana quando ha criticato l’uso di energia di Bitcoin.

Tesla avrebbe sospeso gli acquisti di auto utilizzando il token, ha annunciato, definendo “folli” le recenti tendenze del consumo di energia. Durante il fine settimana, dopo aver insinuato che la sua azienda di veicoli elettrici avrebbe potuto vendere le sue partecipazioni in Bitcoin, ha inviato tweet per chiarire che non era così. di cui i commercianti si rimescolavano.

“Realisticamente, non è la prima volta che i tweet di Elon Musk sono stati irregolari e, francamente, sbagliati”, ha affermato Ulrik Lykke, direttore esecutivo del crypto hedge fund ARK36. eventi che percepiscono come negativi “.