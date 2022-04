Cryptosmart, la fintech italiana più innovativa nel settore crypto

Cryptosmart è nata per offrire un’alternativa italiana, facile, indipendente e a basso costo per la liquidità. Da oggi il patrimonio degli italiani ha una nuova scelta. Ed è una scelta in casa propria, che parla la stessa lingua, facile e comprensibile. C’è un grande bisogno di diversificazione, c’è una grande domanda di asset alternativi, in un mondo dove il denaro non rende più nulla. Cryptosmart risponde a questa domanda. – Crediamo nel potere degli asset digitali, l’innovazione più dirompente degli ultimi decenni: grazie alla tecnologia, il mondo della finanza è più libero e democratico, meno costoso – affermano i fondatori.

Cryptosmart, a differenza delle altre piattaforme crypto già presenti sul mercato, è una società di diritto italiano, regolata dalle leggi italiane e con sede in Italia, per la precisione a Perugia, in Umbria.

Tutti gli altri exchange sul mercato sono opachi: nessuna informazione sulla proprietà, sulla domiciliazione, nessun indirizzo. I soldi versati per comprare criptovalute finiscono in un conto corrente di uno sconosciuto paese straniero, spesso paradisi off-shore, fuori dall’area Euro. Zero trasparenza, poche garanzie giuridiche.

Sono diversi i servizi disponibili sulla piattaforma Cryptosmart: oltre al servizio di exchange che permette ai propri clienti di comprare, vendere, depositare criptovalute o altri beni digitali senza intermediari,sono stati lanciati dei servizi rivolti a creare un ecosistema in Italia di utilizzo delle criptovalute nella vita di tutti i giorni. I servizi sono:

– il CSmarket in cui è possibile acquistare Gift Card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin;

– il CSpay in cui le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un servizio per le aziende che intendono incrementare il loro fatturato offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovaluta, già molto diffusa nei paesi sviluppati; nel giro di poco tempo un numero sempre maggiore di aziende accetteranno il pagamento in criptovalute per i loro prodotti e servizi. CSpay permette, altresì, alle aziende una volta ricevuto il pagamento in Bitcoin e altre criptovalute di convertire istantaneamente la criptovaluta ricevuta in Euro, incassando quindi in Euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità della criptovaluta.

– inoltre da pochi giorni è disponibile l’innovativo servizio di staking che consente agli utenti Cryptosmart di mettere a disposizione le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Gli utenti Cryptosmart riceveranno, quindi, la ricompensa in crypto derivante da tale attività.

La piattaforma e i suoi servizi sono di immediata percezione e di facile utilizzo e si rivolge quindi oltre che professionisti a utenti principianti che per la prima volta vogliono entrare nel mondo dei digital assets.

Uno dei punti di forza principale di Cryptosmart è il servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte immediate in lingua italiana alle domande dell’utente, sia via chat che e-mail oppure addirittura al telefono.

Cryptosmart risulta tra le piattaforme più economiche ad oggi presenti sul mercato. Infatti, l’apertura e la gestione del wallet sono gratuite e le commissioni sulle transazioni sono inferiori a quelle degli altri exchange.