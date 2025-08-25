CSI, Bosio “Non può esserci competizione tra sport di base e vertice”

RIMINI (ITALPRESS) – “Non può esserci competizione fra lo sport di vertice e lo sport di base perché lo sport di base fornisce la materia prima, lo sport di vertice fornisce gli atleti. I campioni vengono dalla strada, dai campetti di periferia, dagli oratori, dalle piste delle nostre montagne”. Lo dichiara Vittorio Bosio, presidente del CSI, parlando all’Italpress al Meeting di Rimini nella giornata dedicata ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. “Noi pensiamo che gli atleti vengono da Marte, ma sono partiti dalla base e quando li incontriamo e gli ricordiamo da dove sono partiti, sono felici di ricordare quella che è stata la loro origine”, prosegue Bosio. Il presidente del CSI sottolinea come anche dal punto di vista delle risorse non ci sia contrapposizione: “Sta all’Ente pubblico e a chi le deve amministrare, stabilire quali sono le proporzioni delle risorse, ma deve esserci una valorizzazione dallo sport di vertice, tipo gli impianti delle Olimpiadi, per sostenere lo sport di base. Sembra un assurdo – rimarca – ma è così”. “Lo sport di base raccoglie quelli che sono i frutti dello sport di vertice dal punto di vista della visibilità e porta tante persone che sono portate a vedere lo sport dal divano a uscire sulle strade e sui campi, che è il compito principale che abbiamo”, conclude Bosio.

