Csm, c’è l’accordo sui 10 membri laici: ecco i nomi

A meno di un’ora dall’avvio della seduta comune del Parlamento per l’elezione dei 10 membri laici del Csm, maggioranza e opposizioni hanno raggiunto l’accordo sui nomi da eleggere, intesa necessaria per la fumata bianca alla luce del quorum elevato richiesto (i tre quinti dei componenti). Per Fratelli d’Italia i nomi sono quattro: Isabella Bertolini (ex parlamentare di Forza Italia, avvocato penalista), Daniela Bianchini (docente universitaria e membro del centro studi Livatino), Rosanna Natoli (avvocato siciliano) e Giuseppe Valentino (quest’ultimo sarebbe il nome su cui il c.destra e, in particolare, FdI punterebbe quale sostituto del vicepresidente uscente David Ermini. E’ avvocato penalista patrocinante in Cassazione, ex parlamentare e Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale). Per la Lega Fabio Pinelli (avvocato del foro padovano) e Claudia Eccher (ex legale di Salvini). Per Forza Italia Enrico Aimi (ex parlamentare, avvocato penalista). Per il Pd Roberto Romboli 8professore universitario). Per M5s Michele Papa (docente universitario) e, infine, per Azione-Italia viva Ernesto Carbone (avvocato). Non condivide l’accordo il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, che invece – pur senza chance – voterà il nome di Tamar Pitch (docente universitaria e giurista).