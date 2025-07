Csm, fumata nera Parlamento per l’elezione di un componente laico

Roma, 29 lug. (askanews) – Fumata nera del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un membro laico del Consiglio superiore della magistratura. I presenti e votanti sono stati 398, nessun astenuto. La maggioranza richiesta è quella dei tre quinti ossia 363, le schede bianche sono state 363 le nulle 15. “Poichè non è stata raggiunta la maggioranza richiesta occorrerà procedere a un secondo scrutinio che avverrà il 31 luglio alle 9 – ha annunciato il vicepresidente Fabio Rampelli -. La chiama avrà inizio dai senatori”.