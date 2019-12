Cto di Napoli, nuova stanza rosa per le donne vittime di violenza

Oggi si inaugura “il nuovo arredamento della stanza rosa perche’ il percorso, cosi’ come da linee guida ministeriali del 2017, e’ partito ad aprile 2018 con l’apertura del Pronto soccorso”. Cosi’ alla Dire Mario Guarino, dirigente responsabile Medicina d’urgenza e Ps Cto di Napoli, a margine dell’evento nella sala conferenze dell’ospedale. “Nell’ambito delle celebrazioni per la giornata del 25 novembre – prosegue – abbiamo voluto festeggiare questo nuovo allestimento: le donne del Ps hanno scelto dei film e abbiamo arredato la stanza con le relative locandine originali”. Si tratta “di un’occasione – spiega – per riflettere su questi film alla luce della nostra esperienza sulla lotta alla violenza di genere”. Ma e’ anche un modo, conclude Guarino, “per rendere meno fredda e piu’ accogliente la stanza rosa”.