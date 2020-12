Ctp, allarme dei sindacati: Ennesimo default aziendale

“Un’altra tragedia si sta per consumare nel trasporto pubblico napoletano, Ctp e’ sull’orlo del fallimento e il sindaco de Magistris, per salvarsi la faccia, fa attivare all’azienda il concordato preventivo in bianco con tutte le conseguenze del caso per i lavoratori, per i creditori in generale, per utenti e cittadini che si vedranno ridimensionare un servizio di trasporto gia’ ai minimi termini”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria Filt-Cgil Uiltrasporti Uglfna, le quali ritengono “tale opera sciagurata e intempestiva con la quale si conferma l’assoluta superficialita’ utilizzata dal sindaco de Magistris e dalla Citta’ Metropolitana nei confronti della Ctp e dei suoi dipendenti”. “L’azienda Ctp, su indicazione della proprieta’ Citta’ Metropolitana – precisa il sindacato – ha avviato la procedura concorsuale concordataria senza prima pagare gli stipendi e i buoni pasto ai lavoratori che, a questo punto, non avranno alcuna garanzia di ricevere gli stessi emolumenti nel breve termine”. Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna si dichiarano “fortemente contrarie all’azione nefasta di Citta’ Metropolitana, ritengono invece assolutamente indispensabile assicurare nei termini previsti le retribuzioni ai Lavoratori e garantire lo stanziamento di somme utili al regolare prosieguo delle attivita’ aziendali, risorse peraltro gia’ individuate dalle delibere del Sindaco metropolitano”. “E’ paradossale – aggiungono Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna – che nonostante atti formalizzati dalla Citta’ Metropolitana, circa lo sblocco delle risorse legate alle indicizzazioni contrattuali da riconoscere alla Ctp, si praticano percorsi giuridici complessi per celare la propria incapacita’ gestionale e amministrativa”. “I lavoratori della Ctp – conclude il comunicato – non meritano ulteriori mortificazioni, il sindaco Metropolitano attivasse una volta per tutte le misure finanziare necessarie, passasse dalle parole ai fatti poiche’, in caso contrario, sara’ l’unico responsabile del tracollo della Ctp e del disastroso servizio di trasporto pubblico per utenti e cittadini”.