Ctp, domanda di concordato preventivo. I sindacati: Trasporti in Campania, ennesima tragedia

L’azienda Ctp, Compagnia trasporti pubblici, di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a causa della situazione finanziaria in cui versa la società di Tpl campana. Si tratta della procedura avviata tre anni fa per l’azienda di trasporto pubblico del Comune Anm. I sindacati parlano di “un’altra tragedia” che “si sta per consumare nel trasporto pubblico napoletano” e chiedono tutele per i lavoratori di Ctp. “L’azienda, su indicazione della proprietà Città Metropolitana ha avviato la procedura concorsuale concordataria senza prima pagare gli stipendi e i buoni pasto ai lavoratori che, a questo punto, non avranno alcuna garanzia di ricevere gli stessi emolumenti nel breve termine”, hanno denunciato le sigle Filt-Cgil Uiltrasporti Uglfna. I sindacati ritengono “assolutamente indispensabile assicurare nei termini previsti le retribuzioni ai lavoratori e garantire lo stanziamento di somme utili al regolare prosieguo delle attività aziendali. I lavoratori della Ctp non meritano ulteriori mortificazioni, il sindaco metropolitano de Magistris attivasse una volta per tutte le misure finanziare necessarie, passasse dalle parole ai fatti poiché, in caso contrario, sarà l’unico responsabile del tracollo della Ctp e del disastroso servizio di trasporto pubblico per utenti e cittadini”. La Fit-Cisl ricorda di avere “denunciato irregolarità gestionali da sei mesi” anche attraverso un esposto alla procura regionale della Corte dei Conti, cui oggi si chiede di verificare ipotesi di danno erariale.