Ctp, è polemica per l’affollamento sul bus Napoli-Mondragone

“Bus affollati senza rispetto delle nuove regole”, la Fit Cisl lancia l’allarme. “Il divieto di assembramenti disposto dal Governo e dalle Regioni non frena l’incoscienza di un’utenza indisciplinata che, ignorando il rischio di contagio da covid 19, affolla gli autobus già dai capolinea. La criticità più evidente si sta manifestando sulla tratta per Mondragone (Caserta, nda) con le partenze da Piazzale Tecchio a Napoli dove ad ogni corsa è necessario l’intervento delle forze dell’ordine quando possibile” dicono Ciro Montella, coordinatore dipartimento regionale Mobilità della Fit Cisl Campania, e Daniele Polise, coordinatore Rsa, nella lettera inviata ai vertici della Ctp. “E’ indispensabile la rimodulazione del servizio in base alle esigenze attuali: si deve assolutamente prevedere e attuare un piano emergenziale, non si possono ignorare le continue richieste di aiuto e le segnalazioni del personale: chiediamo pertanto all’azienda non solo che riorganizzi le corse accorciando i tempi tra una partenza e l’altra, ma anche che vengano impiegati il nucleo di controllo e i graduati di esercizio per vigilare sull’l’affluenza a bordo degli autobus, presidiando i capolinea in sofferenza e supportando il personale front line” aggiungono.