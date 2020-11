Cuba, a Roma la protesta dei dissidenti

Una cinquantina di dissidenti cubani anticastristi hanno manifestato un mese fa circa a Roma, a pochi metri dall’ambasciata di Cuba in via Licinia, di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jose Carlos Rodriguez Ruiz. Tre gli obiettivi indicati dagli organizzatori dell’iniziativa: “1) Sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale, soprattutto qui in Italia e in Europa, in merito ai problemi che affliggono la nostra isola; 2) far sapere ai tiranni e ai loro complici che anche in Italia ci sono cubani dignitosi e liberi che sostengono il ripristino della democrazia a Cuba; 3) appoggiare tutte le iniziative dentro e fuori di Cuba contro la tirannia castrista, affinché il popolo cubano unito possa combattere, condotto dai principi fondamentali che gli stessi ‘mambises’ e padri della patria ci hanno lasciato in eredità”. La manifestazione si è svolta pacificamente senza incidenti. I partecipanti inneggiavano alla libertà e al ripristino della democrazia nell’isola caraibica.