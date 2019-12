Cuba, da Torino all’Havana per creare il Criollo Cuban Gin

Parla italiano il Criollo Cuban Gin, il primo storico gin cubano che, a novembre, ha vissuto il suo importante battesimo a l’Havana, la capitale cubana in occasione dei festeggiamenti per i suoi 5 secoli. Le 500 bottiglie, in edizione limitatissima, di questo nuovo liquore contengono infatti esperienze, conoscenze, erbe e profumi del Bel Paese. A idearlo un gruppo di imprenditori torinesi capitanato da Giustino Ballato, esperto di vermouth e tra i protagonisti della riscoperta dello storico brand Anselmo, oltre che autore del ‘Grande libro del vermouth e dei liquori italiani’, dedito da Edt. La delegazione torinese è volata a Cuba insieme all’Aicec (Agenzia di interscambio culturale ed economico con Cuba) e altre aziende italiane come Lavazza, Alce Nero e Boero, che hanno portato anch’esse edizioni limitate e celebrative dei propri prodotti, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni e aprire a scambi culturali e opportunità commerciali con gli imprenditori e le istituzioni dell’isola caraibica. Il Criollo Cuban Gin nasce dall’incontro tra ingredienti locali, come il limon criollo e lo zucchero di canna biologico, di cui il Paese americano è uno dei massimi produttori, e alcune chicche italiane, come le bacche di ginepro toscane, considerate le migliori al mondo, e altre erbe segrete. Un mix di profumi, sapori e colori che ha dato vita a un gin contemporaneo e originale, da bere a liscio ma ideale anche per la cockteleria e il food pairing.

Sebbene ancora in produzione limitata, il Criollo Cuban Gin diventerà presto realtà e sarà lanciato sul mercato in una terra dove hanno preso vita cocktail e liquori diventati famosi in tutto il mondo ma a cui mancava ancora un gin ufficiale. “Sono da sempre innamorato di Cuba e delle sue ricchezze culturali – ha spiegato Giustino Ballato – e naturali. Lo considero un Paese dalle grandissime potenzialità. L’idea di creare un gin capace di unire ingredienti cubani e italiani è nata nel 2017, quando con il brand Anselmo sono andato ad esporre presso la Fiera internazionale de l’Havana”. “Siccome sono un appassionato di piante e di erbe, sono rimasto affascinato da varietà uniche al mondo come il limon Criollo, dall’aroma eccezionale, e la canna da zucchero biologico propria di questa zona. Da qui la volontà di creare il primo gin cubano, un prodotto festoso, intrigante e autentico proprio come la gente che abita questa magnifica terra”, ha concluso.