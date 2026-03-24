Cubani e attivisti festeggiano l’arrivo della Flotilla a L’Avana

Con medicine, cibo e pannelli solari. A bordo attivista Thiago Avila

L’Avana, 24 mar. (askanews) – Cubani e attivisti festeggiano l’arrivo a L’Avana della prima imbarcazione di una flotilla che trasporta forniture mediche, cibo e pannelli solari sull’isola colpita da una grave crisi energetica. “Siamo molto felici di essere qui. L’Avana è una casa della solidarietà nel mondo. La capitale della solidarietà nel mondo è L’Avana, Cuba”, ha commentato ad Afp Thiago Avila, attivista brasiliano, volto noto della flotilla che ha raggiunto Gaza.