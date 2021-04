“Cubesat”, nano-satelliti nello Spazio: l’Asi punta su 20 nuove missioni

Dalla ricerca in astrofisica delle particelle a quella in cosmologia, dal meteo spaziale all’internet delle cose: l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) punta su 20 nuove missioni con satelliti in miniatura, i cosiddetti cubesat, dalla forma di scatole di poche decine di centimetri. Si e’ conclusa la fase di valutazione tecnologica del bando dell’Asi dedicato al futuro delle missioni di micro e nano satelliti. “Le proposte sono state selezionate con un anticipo di 4 mesi rispetto alla data di scadenza”, rende noto l’Asi in una nota. “I progetti concorreranno tutti all’obiettivo di consolidare il ruolo di eccellenza del nostro Paese nelle aree ritenute critiche e strategiche per la comunita’ spaziale nazionale”, aggiunge l’Asi. Sono in totale 49 le proposte presentate e un centinaio i partecipanti alla selezione, 22 tra centri di ricerca e universita’, e 78 aziende, prevalentemente piccole e medie imprese. Per l’Asi, “l’ampia adesione ricevuta dimostra il grande interesse per il segmento dei cubesat da parte del mondo industriale e scientifico”. L’Asi sta puntando molto sui micro e nano satelliti, come dimostra, conclude la nota, “l’istituzione di una innovativa unita’ organizzativa dedicata a questo settore e l’avvio di un programma di sviluppo per missioni cubesat, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione al programma opzionale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), il General support technology programme (Gstp)”.