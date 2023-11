Cucina italiana in Tanzania, il gusto e il benessere: la nostra ambasciata e l’Ice promuovono una serie di eventi

L’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in collaborazione con Ice ed i ristoranti The Terrace, Bar in Dar, Street-Italy, Palumbo, Beach House, Dongwe, Zuane e Sharazad, ha organizzato una serie di eventi, in occasione della VIII edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo (13-19 novembre), ispirati al tema 2023: “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”.

Gli eventi sono stati inclusi nel ricco calendario del Festival Italiano “Tusherekee Italia” e hanno visto la presentazione di piatti della tradizione italiana declinati, nel principio della massima sostenibilità ambientale, anche con l’impiego di prodotti d’eccellenza locale. Tutti gli chef si sono impegnati a creare piatti a km zero.

I risotti tricolore dello chef Salvatore Dolcimascolo, le paste dello chef Popi Vio, i piatti a base di pesce dello chef Cristian Di Sandri, gli aperitivi di Umberto Cattaneo e la focaccia ligure e le bruschette di Massimo Sapia hanno deliziato un folto ed interessatissimo pubblico che ha aderito in massa alle iniziative per la Settimana della cucina italiana in Tanzania.

Nel corso del pranzo di gala, l’Ambasciatore Marco Lombardi, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Ice di Addis Abeba, Dottor Riccardo Zucconi, appositamente recatosi in Tanzania per la manifestazione, ha posto un particolare accento sul “saper fare” degli italiani che, anche in Paesi lontani come la Tanzania, riescono a preparare piatti della tradizione con ingredienti nuovi ed originali. Lombardi, ha continuato, sottolineando che il riuscire a “sentirsi a casa”, grazie alla cucina italiana, in ogni parte del mondo significa “benessere con gusto”.