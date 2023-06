Cucina italiana patrimonio Unesco, Governo a NY per la candidatura

Sabato 24 giugno, dalle 18:30 alle 22:30, presso il Gotham Hall di New York, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida partecipa all’evento di presentazione della candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’umanità.

Il giorno successivo, domenica 25 giugno, è invece allo Jacob Javits Convention Center di New York per inaugurare il padiglione Italia che è presente al Summer Fancy Food fino al 27 giugno. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia a Washington in un comunicato.

Lunedì 26 giugno, presso Union Square, il ministro partecipa al ‘Sister Market’, un’iniziativa di gemellaggio tra i mercati contadini di Roma e quelli della rete GrowNYC di New York. L’iniziativa è promossa dalla World Farmers Markets Coalition, con il sostegno di Coldiretti e Campagna Amica, in occasione della Giornata mondiale della biodiversita’ che si e’ tenuta lo scorso maggio.