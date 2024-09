Cultura: a novembre torna a Napoli la “La Nave di Libri”

Dal 13 al 17 novembre è in programma ‘La Nave di Libri’, l’iniziativa culturale promossa da Agra Editrice in collaborazione con “Leggere: tutti” e Grimaldi Lines. Il viaggio, sulla rotta Napoli -Palermo, offre un’esperienza letteraria e gastronomica unica, con la partecipazione di scrittori, musicisti, attori, chef stellati e maestri pasticceri. L’iniziativa prevede tour guidati alla scoperta di Palermo e dintorni, con visite a luoghi di interesse storico come la Cappella Palatina, la Cattedrale, Monreale e le ville barocche di Bagheria. Il soggiorno a Palermo offre anche l’opportunità di esplorare la ricca tradizione gastronomica siciliana: nella Villa Niscemi, è infatti previsto un viaggio nella pasticceria siciliana sotto la guida dei maestri pasticceri Salvatore Cappello e Salvatore Garofolo. Tra le tappe principali in provincia, è in programma un incontro a Bagheria con lo chef stellato Nino Ferreri per assaporare i prodotti del territorio, evento in collaborazione con Slow Food, e una visita guidata a Casteldaccia, alle Cantine Duca di Salaparuta per una speciale degustazione dei pregiati vini dell’azienda. A bordo della nave, vi sarà un programma letterario con presentazioni di autori e incontri culturali. Tra i partecipanti già confermati figurano Lorenzo Marone, Roberto Disma, Sara Guardascione, Antonella Cilento, Dario Stefàno, Mario Liberto ed Emilia Costantini. Sarà inoltre presente uno spazio dedicato alla musica e al vino, con degustazioni e performance musicali. Al rientro a Napoli , infine, è in programma una visita guidata in pullman, con tappe nelle principali attrazioni culturali e artistiche della città, tra le quali il Museo di Capodimonte. La Nave di libri sarà presentata sabato 5 ottobre (ore 12.00) al Campania Libri Festival con la partecipazione di scrittori e ospiti che racconteranno l’esperienza fatta a bordo negli anni passati, mentre gli organizzatori illustreranno il programma del viaggio letterario che per la prima volta si svolge sulla rotta Napoli -Palermo.