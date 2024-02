Cultura, al via “Bookciak, Azione!”: concorso cine-letterario per giovani filmaker

Cinema e letteratura insieme per raccontare “la pace quotidiana” nella XIII edizione di Bookciak, Azione!, tradizionale appuntamento della pre-apertura delle Giornate degli Autori in collaborazione con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). Al via le iscrizioni per partecipare al concorso cine-letterario, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, che premia alle Giornate degli Autori nell’ambito della Mostra di Venezia i migliori bookciak: corti sperimentali realizzati da giovani filmmaker, entro i 35 anni, ispirati ai libri dell’editoria indipendente. Poi in tour tutto l’anno attraverso festival italiani e internazionali. Il 10 giugno 2024 è la deadline per iscriversi e il 10 luglio quella per inviare i cortometraggi. I libri che quest’anno fanno da traccia ai corti sono a loro volta i vincitori della III edizione Bookciak Legge, concorso nel concorso e primo step della complessa organizzazione di Bookciak, Azione!.

La giuria capitanata da Marino Sinibaldi, affiancato dalla regista Laura Luchetti e dal drammaturgo Roberto Scarpetti hanno premiato tre titoli, legati insieme dal tema, “la pace quotidiana”.