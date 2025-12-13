Cultura, al via il bando Creative Innovation Lab

Nell’ambito del programma Europa Creativa (Sezione Transettoriale) è stato lanciato il nuovo bando “Creative Innovation Lab”, che rimane aperto fino al 23 aprile 2026. L’azione “Creative Innovation Lab” incoraggia gli attori di diversi settori culturali e creativi, incluso l’audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. L’obiettivo è stimolare la cooperazione tra il settore audiovisivo ed altri settori culturali al fine di facilitare la loro transizione ecologica e/o migliorarne la competitività, nonché la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la varietà di contenuti europei e l’incremento del pubblico. Il bando mette in campo oltre 7.000.000 di euro.