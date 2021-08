Cultura, al virologo Robert Gallo il Premio della Fondazione Magna Grecia

Scilla (Rc), 29 ago. (Adnkronos) – Non solo un virologo di fama mondiale, ma anche un uomo del Sud. Medico, biologo, accademico, scopritore dell’origine retrovirale dell’Hiv, attualmente direttore dell’Institute of Human Virology nella University of Maryland, nel corso della serata finale del prequel del terzo International Annual Meeting SudeFuturi III – (R)innoviamo il Mezzogiorno che si terrà al Castello Ruffo tra il 9 e l’11 settembre, Robert Gallo ha ricevuto ieri sera il Premio Internazionale della Fondazione Magna Grecia.