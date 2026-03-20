Cultura aziendale e inclusione, DHL tra i migliori luoghi di lavoro in Italia nel 2026

Dhl, leader mondiale nei servizi di logistica, si conferma tra le cinque migliori aziende in cui lavorare in Italia, conquistando il 4° posto nella categoria dedicata alle aziende con oltre 1.000 dipendenti della classifica Best Workplaces™ 2026 di Great Place To Work® Italia. Il riconoscimento è stato assegnato il 19 marzo durante l’evento ufficiale al Teatro Alcione di Milano.

Il risultato premia la cultura aziendale di DHL (che a Napoli gestisce un gateway internazionale situato all’interno dell’aeroporto di Capodichino) fondata su fiducia, rispetto, collaborazione e senso di appartenenza, e l’impegno costante verso il benessere e lo sviluppo professionale dei propri collaboratori.

Le cinque divisioni italiane del gruppo – DHL Express, leader nei servizi di trasporto espresso internazionale; DHL Global Forwarding, leader nelle spedizioni internazionali via aerea e marittima; DHL Supply Chain, leader nella logistica contrattuale per le aziende; DHL Freight, leader nel trasporto merci su strada e ferrovia; e DHL eCommerce, leader nelle soluzioni per l’e-commerce – si sono distinte per un modello organizzativo capace di favorire collaborazione, inclusione e crescita professionale.

Oltre 7.000 dipendenti hanno partecipato alla survey di Great Place To Work®, che valuta percezioni e vissuto dei collaboratori su fiducia nel management, qualità delle relazioni, equità e senso di appartenenza.

Il riconoscimento conferma la solidità del clima interno e l’efficacia delle iniziative promosse da DHL in Italia per sostenere la crescita personale e professionale delle proprie persone. Il posizionamento tra i Best Workplaces™ rappresenta inoltre un tassello importante della Strategia 2030 del gruppo, incentrata sulle persone, sulla sostenibilità, sull’innovazione responsabile e sull’impatto sociale positivo.

Per l’edizione 2026, Great Place To Work® ha analizzato 415 aziende italiane di diversi settori, raccogliendo le opinioni di oltre 200.000 collaboratori.