Cultura, bandi Siae-Mibact per la creatività under 35: quasi 28 milioni di euro per 927 progetti

La Societa’ italiana autori editori ha pubblicato sul proprio sito web (www.siae.it) una ricerca curata dall’Istituto italiano per l’Industria Culturale (IsICult) che propone una prima valutazione di impatto dei bandi per la creativita’ giovanile under 35 affidati dal ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo (Mibact) alla Siae nel triennio 2017-2019. Siae ha assegnato nell’arco di 3 anni circa 28 milioni di euro a 927 progetti vincitori, a fronte di ben 5.250 progetti concorrenti. Sono stati coinvolti 8 mila giovani artisti e 27 mila studenti. Il perimetro degli interventi Siae e’ stato ampio: arti visive, performative e multimediali, cinema, musica, teatro, danza, libro e lettura. Sono state finanziate tutte le fasi della filiera e tutti i settori: libri, opere cinematografiche, dischi e concerti, performance teatrali e di danza, festival, traduzioni, interventi di rigenerazione culturale territoriale. I bandi, denominati ‘Sillumina’ nelle prime due edizioni e ‘Per Chi Crea’ nella terza, hanno registrato un impressionante flusso di proposte progettuali: nell’arco dei tre anni ben 5.250 progetti, corrispondenti a 1.750 proposte l’anno, ovvero una media teorica di 5 progetti al giorno. E’ risultato vincitore il 18 per cento dei progetti presentati. Il contributo medio assegnato da Siae ai 927 vincitori e’ stato di 29mila euro a progetto. Lo studio e’ stato diretto da Angelo Zaccone Teodosi, presidente di IsICult. “Senza dubbio – osserva quest’ultimo – i bandi Siae-Mibact hanno contribuito a mettere in moto migliaia e migliaia di progettualita’, soprattutto giovanili, che probabilmente non avrebbero avuto chance di svilupparsi, a fronte della nota rigidita’ dello strumento storico di intervento dello Stato nel settore, il Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Basti osservare che il Fus sostiene circa 2 mila iniziative l’anno, e che il fondo Siae per la creativita’ giovanile sostiene circa 330 progetti l’anno”.