Cultura, circolazione opere letterarie: mercoledì 6 infoday del MiC sulla nuova call

Mercoledì 6 marzo, dalle 10 alle 12,30, presso la Biblioteca delle Arti al Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande a Roma, l‘Ufficio Cultura del Desk Italia Europa Creativa, coordinato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, organizza una giornata informativa sul Bando per la circolazione delle opere letterarie del programma “Europa Creativa”. Il Bando (con scadenza 16 aprile 2024) è aperto alle organizzazioni che operano nel settore dell’editoria e del libro e finanzia la traduzione, la pubblicazione e la promozione di opere di narrativa, per aumentarne la distribuzione nei mercati europei e internazionali, raggiungendo un nuovo pubblico di lettori e riconoscendo al contempo la figura professionale del traduttore.

I progetti possono ricevere un cofinanziamento in una delle seguenti categorie: progetti di piccola scala – per la traduzione di almeno 5 opere fino a 100.000 euro; progetti di media scala – per la traduzione di almeno 11 opere fino a 200.000 euro; progetti di larga scala: per la traduzione di almeno 21 opere fino a 300.000 euro.

Durante l’evento verrà illustrato in modo approfondito il Bando e ci saranno le testimonianze di due beneficiari che sono stati selezionati dalla Commissione Europea: la casa editrice Voland e la casa editrice MIMebù.

La parte finale dell’evento sarà dedicata alla scrittura del progetto, con una spiegazione sulla compilazione del modulo di richiesta (parte B) e sul budget. Tra gli interventi sono previsti: Anna Conticello, Responsabile di progetto – Ufficio Cultura Desk Italia Europa Creativa – DGCC – MiC, “Il Bando 2024 sulla circolazione delle opere letterarie di Europa Creativa”; Annalisa Rogai, Ufficio amministrativo e commerciale Casa editrice Voland, “Europa Creativa: la nuova voce dell’editoria indipendente”; Federica Caslotti, Responsabile promozione MIMebù, “La bellezza della diversità: l’esperienza di MIMebù”; Marzia Santone, Ufficio Cultura Desk Italia Europa Creativa – Ales S.p.A – MiC, “Consigli e approfondimenti sulla scrittura del progetto per il Bando sulla circolazione delle opere letterarie”.