Cultura, da Commissione Ue e Fei nuove misure di sostegno per le imprese

“Oggi la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) hanno lanciato nuove misure di sostegno alle imprese culturali e creative per accedere più facilmente ai finanziamenti”. Lo ha annunciato l’Esecutivo Ue . “Il Fei fornirà maggiore flessibilità nelle sue garanzie e controgaranzie agli intermediari finanziari con l’obiettivo finale di alleviare i conseguenti vincoli economici causati dalla crisi del coronavirus. Concretamente – spiega Bruxelles – le imprese beneficeranno, ad esempio, di proroghe dei termini di rimborso o di interruzioni temporanee del credito. Ciò aiuterà vari settori creativi, tra cui i sottosettori dei media, dell’audiovisivo, del design, delle arti visive, della musica e dell’architettura”.

Le nuove misure di sostegno saranno rese disponibili sul mercato “a partire da agosto 2020” e si applicheranno retroattivamente “ai prestiti in scadenza dal 1° aprile 2020”. Ciò avverrà nell’ambito dell’attuale strumento di garanzia per i settori culturali e creativi da 251 milioni di euro attraverso un nuovo bando. Andrà a beneficio degli intermediari finanziari esistenti che già collaborano con il Fondo europeo per gli investimenti, nonché dei nuovi beneficiari. “La revisione di questo strumento finanziario, che ha già sostenuto oltre 2.000 imprese del settore culturale e creativo in tutta Europa, migliorerà ulteriormente l’accesso ai finanziamenti per le Pmi e le piccole imprese pubbliche del settore, incentivando gli intermediari finanziari – conclude la nota – a fornire termini e condizioni più flessibili sui prestiti”.