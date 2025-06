Cultura, dall’inclusione alle periferie: l’indirizzo del Mic per promuovere giovani autori

Dalla promozione del dialogo e della cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato alla rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, dalla promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana all’inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi da privilegiare nell’attuazione della norma, prevista dalla Legge di stabilità 2016, che destina il dieci per cento dei compensi incassati dalla Società Italiana Autori ed Editori (Siae) per la copia privata alla promozione culturale nazionale e internazionale. A questo fine, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato l’atto di indirizzo che individua le priorità culturali e le tipologie di progetti che la Siae dovrà finanziare con le risorse disponibili per l’annualità 2025, con l’obiettivo di favorire la creatività dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale o cittadini italiani residenti all’estero per motivi di lavoro o di studio.

SETTORI BENEFICIARI E CRITERI DI SELEZIONE Le risorse disponibili sono destinate dalla Siae a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale quanto nella scelta dei settori disciplinati beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere. I settori beneficiari sono i seguenti: a) Arti visive, performative e multimediali; b) Cinema; c) Danza; d) Libro e Lettura e) Musica; f) Teatro. Le risorse sono assegnate dalla Siae entro otto mesi dalla pubblicazione del bando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l’istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, secondo le quote indicate e per le seguenti destinazioni: a) il 30% per il sostegno, la creazione, la produzione, l’edizione e la fissazione di opere primarie nei settori di cui all’articolo 2; b) il 20% alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d’arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 40% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane; c) il 20% dedicato alla professionalizzazione degli artisti in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, Accademie, Conservatori, enti specializzati, anche mediante l’attivazione di borse di studio o tirocini; d) il 30% all’esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti dal vivo nazionali e internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo che extra europeo. Tale attività potrà essere perseguita, inoltre, attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica, la SIAE comunica al Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura l’elenco dei progetti selezionati.

I PROGETTI

Sono privilegiati i progetti che abbiano come obiettivo: l’ampliamento dell’offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del cultural divide e a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità, nonché dirette a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento; la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori; l’internalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale; la promozione del dialogo e della cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, nonché la rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno; la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale; il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti; l’inclusione sociale.