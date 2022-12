Cultura della legalità fiscale, il Villaggio dei Ragazzi incontra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Stamane, nella sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, una rappresentanza di studenti che frequentano le Scuole Superiori dell’Ente maddalonese ha incontrato Giovanni Joey Pasquariello e Fiorentino Tramontano, dirigenti della Direzione Regionale Campania – Agenzia Entrate Riscossione. L’evento, realizzato dall’ente pubblico economico, in sinergia con l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di diffondere la legalità fiscale nelle scuole, si inserisce anche nell’ambito dei “Percorsi di Legalità”, progetto intrapreso dal Villaggio a partire dal 2015 con l’obiettivo di educare i propri studenti alla cittadinanza attiva, alla partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Il dottor Pasquariello e il dottor Tramontano, con l’ausilio di quaderni interattivi, questionari e video pensati per comunicare facilmente con i ragazzi, hanno coinvolto gli studenti, che si sono dimostrati subito molto interessati e partecipi, sulle varie tematiche della legalità fiscale: l’utilità del pagamento delle tasse, il peso dell’evasione fiscale, le sue conseguenze. Sono state affrontate le questioni che incidono in modo decisivo sulla vita di una comunità, sul suo futuro e in particolare su quello delle generazioni più giovani, sottolineando l’importanza della “legalità fiscale” e del corretto adempimento ai doveri fiscali. “Questa attività congiunta di sensibilizzazione al rispetto delle regole fiscali, offrendo spunti di riflessione sulla gestione di imposte e tasse, sulle ragioni per cui è giusto e conveniente pagarle e sul ruolo quotidiano svolto a favore della collettività dalle Amministrazioni preposte, è stata indubbiamente un’esperienza molto formativa per i nostri allievi, che saranno futuri contribuenti. La ripeteremo certamente”, ha dichiarato il Commissario Straordinario della Fondazione, Felicio De Luca. Alla fine dell’incontro, De Luca ha donato, in segno di amicizia e stima, un gagliardetto del “Villaggio” ai due ospiti d’eccezione.