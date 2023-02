Cultura della valutazione, convegno degli Emeriti fridericiani con Giovannini

Come mai l’attuazione in Italia della valutazione di impatto, strumento previsto dalla nostra legislazione sulla scia di quella europea, tarda ad affermarsi? Quali sono le ragioni che ostacolano la diffusione della cultura della valutazione? E ancora. Quale ruolo devono avere i dati? Cosa è opportuno misurare? Quanto è importante, per dirla con Einaudi, “conoscere per governare”? Sono alcuni degli interrogativi posti alla base del convegno tenutosi questa mattina all’Accademia Pontaniana di Napoli dal titolo “La Valutazione d’Impatto delle Politiche Pubbliche e della Regolamentazione”. Un seminario promosso dall’Associazione Professori Emeriti Fridericiani (Apef), presieduta da Carlo Lauro, emerito di Statistica dell’Università Federico II.

Approfonditi gli aspetti metodologici, giuridici ed economici della disciplina, anche alla luce delle esperienze condotte in Italia, al fine di diffonderne la conoscenza e superare gli ostacoli per la sua applicazione più ampia ed efficiente. Presente ai lavori, insieme ai soci Apes, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds.

Saluti istituzionali affidati al professore ordinario di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II Sandro Staiano, intervenuto anche a nome del rettore Matteo Lorito, e alla professoressa Maura Striano, assessore all’Istruzione del Comune di Napoli e docente ordinaria di Pedagogia generale. Quindi, l’introduzione sulle culture della valutazione, toccata a Mita Marra, associato di politica economica della Università Federico II. Primo intervento dello stesso Carlo Lauro sulle metodologie relative alla valutazione di impatto. A seguire i principi giuridici a cura di Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale, e le esperienze in Italia, con la relazione di Enrico Giovannini, ordinario della Università di Roma Tor Vergata e già presidente dell’Istat e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Degli aspetti economici ha discusso Massimo Marrelli, emerito di Scienza delle finanze, mentre le conclusioni sono state affidate a Luigi Fusco Girard, emerito di Estimo della Federico II.

Staiano e Striano, i punti di vista di università e comune

Ad aprire il convegno sono state le due istituzioni coinvolte dall’Apef: Federico II e Comune di Napoli. Per il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Staiano “la qualità della legislazione in Italia è molto bassa” e ciò si deve anche al fatto che la “cultura della valutazione si afferma nel nostro Paese in maniera molto contrastata e lenta da ormai decenni”. Per il docente di diritto “rimangono diverse criticità sotto alcuni profili, dovute anche alla scarsa dotazione delle pubbliche amministrazioni di competenze professionali adeguate a svolgere questa analisi, con dei limiti strutturali, che rendono meno obiettiva l’analisi stessa”. Di qui Staiano ha anche ricordato come vi siano una serie di “esenzioni”. “La sottrazione di alcuni di questi atti all’adeguata valutazione d’impatto dovrebbe far riflettere”, ha aggiunto. “Non si tratta soltanto di situazioni emergenziali ma anche di snodi particolarmente delicati come la proposta di regionalismo differenziato, che avrebbe avuto bisogno di un’analisi d’impatto molto approfondita anche in termini di sostenibilità organizzativa”. Stigmatizzato infine l’utilizzo sempre più frequente di “Dpcm”, rispetto a cui “soltanto l’1 per cento fa registrare una adeguata analisi d’impatto”.

La parola è dunque andata alla professoressa Striano, che a nome del sindaco Manfredi, ha rilanciato l’alleanza tra territorio, università ed istituzioni perché “occasioni come queste non siano sprecate ma contribuiscano ad attivare un circuito di ulteriori riflessioni, in cui i cittadini siano attivamente coinvolti all’interno una progettualità comune”. La docente di pedagogia ha ricordato di essere stata tra i valutatori Anvur della terza missione, segnalando come “molti progetti non erano stati pensati e concepiti con la logica della valutazione d’impatto”. Striano ha aggiunto che “questo tipo di cultura dipende sì dalla governance ma anche dalla formazione del personale universitario e amministrativo degli atenei”.

Mita Marra: Valutazione sia un patrimonio di modelli e teorie di medio raggio

Nell’introdurre il tema della cultura della valutazione, la professoressa Marra ha posto l’accento sulla necessità di valorizzare “l’eterogeneità dei contesti in cui si calano i programmi, che non possono essere standardizzati”. Di qui la docente ha rimarcato come in Italia non vi sia “un’istituzione dedicata alla valutazione delle leggi”. “Non si valuta l’impatto delle politiche pubbliche, il monitoraggio dei fondi. La stessa Corte dei Conti è composta da soli magistrati e non esperti di metodologia socio economica”, ha aggiunto. Per poi evidenziare: “Il valutatore non è un algoritmo né un agente che risponde al principale, è piuttosto un attore indipendente che contribuisce a creare conoscenza utile alla politica”.

I sette peccati capitali della valutazione. L’intervento di Carlo Lauro

Nel corso del suo puntuale e scrupoloso intervento, il professor Lauro ha anche illustrato quelli che ha definito i “sette peccati capitali della valutazione”. Si tratta di “obiettivi vaghi o ambiziosi; ignorare il contesto; valutare l’impatto e non il processo; confondere output e outcome; non tenere conto dell’ipotesi controfattuale; non tenere conto della multidimensionalità della valutazione; usare dati e metodi inappropriati; non coinvolgere gestori e destinatari dell’intervento”. Il presidente dell’Apef ha poi nelle sue conclusioni rimarcato l’importanza dell’utilizzo strategico delle “attività di valutazione dei provvedimenti pubblici e della regolazione”, che pone oggi una serie di sfide di tipo scientifico ed organizzativo”. Per Lauro “si pone sempre più l’esigenza di dotare la Pubblica amministrazione di metodologie e modelli statistici ad hoc capaci di supportare le attività valutative secondo nuove logiche nel rispetto della coerenza, della sequenzialità, della multidimensionalità e della casualità”. Inoltre, “si dovrebbero istituire osservatori stabilmente adibiti alla produzione sistematica di misurazioni durante l’intero ciclo di valutazione, alla costituzione di basi dati funzionali a tali analisi, alla diffusione delle best practices nazionali e internazionali”. “Al fine di superare i gap culturali e metodologici ricordati è altresì auspicabile – ha concluso – il fare ricorso ad un approccio interdisciplinare alla valutazione con il coinvolgimento di soggetti portatori di diverse competenze tecnico-scientifiche (giuridiche, statistiche, economiche, aziendalistiche, psicologiche)”.