Cultura, divulgazione del libro italiano: l’Ambasciata di Abu Dhabi apre la gara

L’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi fa sapere che è stato pubblicato il bando relativo alle domande di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano attraverso la traduzione in lingua straniera di opere letterarie e scientifiche (anche su supporto digitale) e alla produzione, doppiaggio o sottotitolatura in lingua straniera di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive. Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Le richieste complete di tutti i documenti dovranno pervenire all’Ambasciata o all’Istituto di Cultura di Abu Dhabi entro il 24 aprile.