Cultura e creatività spingono il Pil: il rapporto Symbola fotografa l’Italia che cresce. Boom nel Mezzogiorno

Cultura e bellezza non sono un vezzo estetico: in Italia sono un pezzo di Dna che muove economia, identità e sviluppo. Lo ribadisce la nuova edizione di “Io sono Cultura”, il rapporto firmato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte, presentato oggi a Roma con il patrocinio del Ministero della Cultura e la collaborazione di partner come Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Fondazione Fitzcarraldo e Fornasetti. L’indagine conferma che cultura e creatività sono uno dei motori più affidabili dell’economia italiana: 112,6 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2024 (+2,1% sul 2023), 289 mila imprese, oltre 27.700 organizzazioni non profit attive nel settore. Considerando anche l’indotto generato, l’impatto arriva a 302,9 miliardi di euro.

La filiera culturale e il Sud in crescita

Il sistema culturale italiano non è una nicchia: è una filiera estesa che coinvolge pubblico, privato e terzo settore. Lo scorso anno la crescita ha premiato anche il Mezzogiorno, che ha superato la media nazionale sia sul valore aggiunto (+4,2%) sia sull’occupazione (+2,9%). Spiccano Calabria e Sardegna, entrambe al +7,5% per valore aggiunto. Il rapporto, giunto alla sua quindicesima edizione, è stato presentato da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Andrea Prete, presidente di Unioncamere; Alessandro Rinaldi, vicedirettore generale Centro Studi Tagliacarne; Valeria Brambilla, socio e amministratore delegato Deloitte & Touche; Beniamino Quintieri, presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con un confronto che ha coinvolto voci autorevoli del panorama culturale: Antonella Andriani, vicepresidente ADI Associazione per il Disegno Industriale; Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio; Raffaele Ranucci, amministratore delegato Fondazione Musica per Roma; Chiara Sbarigia, presidente APA Associazione Produttori Audiovisivi.

Bellezza e made in Italy

“La forza della nostra economia e del made in Italy – dichiara Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola – deve molto, in tutti i campi, alla cultura e alla bellezza. Più che in altri Paesi. Cultura e creatività oltre ad arricchire la nostra identità e alimentare la domanda di Italia nel mondo, possono aiutarci ad affrontare insieme, senza paura, le sfide che abbiamo davanti, a partire dalla crisi climatica. L’Italia, forte di oltre un milione e mezzo di addetti culturali e creativi, può offrire un contributo importante a un’economia più a misura d’uomo e quindi più competitiva e capace di futuro. Come ribadisce più volte il presidente Mattarella, la cultura non è un lusso superfluo, ma un asset competitivo”.

“La crescita del sistema culturale e creativo – afferma Andrea Prete, presidente di Unioncamere – non può prescindere da un investimento serio sulle persone. Le imprese ci dicono che oltre una entrata su due è difficile da reperire, perché servono competenze sempre più ibride: digitali, creative, gestionali. È il grande paradosso italiano: un settore in forte espansione che però fatica a trovare i profili necessari. La trasformazione digitale accelera la domanda di figure capaci di integrare creatività e tecnologia. Colmare questo mismatch significa rafforzare orientamento, formazione e politiche attive, mettendo in connessione cultura, scuole, università, ITS e nuove professioni”.

Misurare il valore per pianificare strategie efficaci

“Misurare il valore generato è una condizione essenziale per una pianificazione strategica efficace – spiega Valeria Brambilla, amministratore delegato di Deloitte & Touche – e quando parliamo di cultura questa esigenza diventa ancora più evidente. L’impatto culturale supera i confini economici: riguarda coesione sociale, innovazione, benessere. Servono strumenti di valutazione capaci di cogliere la multidimensionalità del valore culturale, così da generare benefici duraturi per territori e comunità”.

Fornasetti e il volto della creatività

Per il quindicesimo anno, Fornasetti firma la copertina del rapporto, dando forma visiva ai temi della creatività italiana. Una collaborazione che, spiegano dall’Atelier, “è molto più di un contributo grafico: rappresenta una comunione d’intenti”. L’immagine scelta richiama la velocità dei linguaggi contemporanei – dai reels a TikTok – e il ciclo continuo di innovazione che attraversa la cultura.

Andamento dei settori culturali e creativi

Il 2024 ha ridisegnato gli equilibri della filiera culturale e creativa, tra accelerazioni e frenate. Crescono:

Software e videogiochi (+8,0% valore aggiunto; +2,3% occupazione)

Comunicazione (+4,4% valore aggiunto; +5,7% occupazione)

Performing arts e arti visive (+2,2% valore aggiunto; +34,4% dal 2021)

Patrimonio storico e artistico (+1,5% valore aggiunto; +7,6% occupazione)

Audiovisivo e musica (+0,5% valore aggiunto; stabilità occupazionale +0,1%)

Editoria e stampa (+1,9% occupazione nel 2024, ma -1,5% valore aggiunto)

In calo Architettura e design (-6,3% valore aggiunto; -5,5% occupazione) a causa della fine degli incentivi fiscali e del rallentamento degli investimenti nel settore edilizio-residenziale.

Embedded Creatives: professionisti chiave per l’innovazione

C’è poi la componente Embedded Creatives, i professionisti culturali e creativi che operano al di fuori dei settori che costituiscono il Core cultura – designer, storyteller, curatori, art director, artisti, architetti – strettamente connessa ai processi di culturalizzazione di un numero crescente di settori economici. Le attività degli Embedded Creatives hanno generato nel 2024 un valore aggiunto superiore ai 49 miliardi di euro (+2,7% rispetto al 2023; +17,1% sul 2021), soprattutto nel settore “altri servizi alle imprese” (22% del totale), confermando il ruolo strategico dei professionisti creativi per l’innovazione trasversale.