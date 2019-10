Cultura e ricerca, Roche lancia “Afiancodelcoraggio”: una call per dare voce ai “caregiver”

E’ stata lanciata ieri sera, presso il Chiostro del Commendatore a Roma, la 4ª edizione del concorso “Afiancodelcoraggio”, premio letterario ideato e promosso da Roche con l’intento di dare sostegno e valore ai cosiddetti “caregiver”, ovvero tutti coloro che accompagnano i propri cari nel percorso della malattia. Con la nuova edizione, Roche ha fatto sapere di voler “dare voce agli uomini, dai padri ai nonni, dai fratelli ai cugini, dai figli ai mariti, dai compagni agli amici e ai conoscenti, che si prendono cura e vivono accanto a donne con una malattia oncologica, invitandoli a scrivere la propria storia di vita”. Il concorso, a cui e’ possibile partecipare gratuitamente, invita tutti i cittadini italiani di sesso maschile e maggiorenni interessati a condividere la propria storia a presentare una candidatura attraverso il sito web www.afiancodelcoraggio.it entro e non oltre il14 febbraio 2020 e seguire le istruzioni indicate nel bando di partecipazione. Il racconto vincitore, che verra’ valutato e scelto da una giuria popolare prima e da una giuria tecnica dopo, sara’ rappresentato in uno spot che sara’ proiettato nelle sale cinematografiche italiane messe a disposizione dai partner dell’iniziativa. Il fil rouge delle storie sara’ il coraggio: di chi affronta la malattia e il coraggio nell’accompagnare nella malattia, per “far comprendere che non si puo’ lasciare solo chi sta vivendo un momento cosi’ doloroso, ma che tutta la comunita’ puo’ aiutare e sostenere”. “Emozioni, ricordi, sentimenti e speranze – hanno sottolineato da Roche – che colmano il senso di solitudine di chi convive con una malattia oncologica sono il fulcro dei racconti della nuova edizione di #afiancodelcoraggio”.