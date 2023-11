 Cultura e vita di Napoli sotto gli occhi dell’Unesco

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 30 novembre all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Tra ieri, oggi e domani stiamo imparando a conoscere meglio l‘acronimo che si chiama Unesco e il vasto arco di problemi di cui esso si interessa e sottintende. Ecco cos’è: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura”. Venne costituita a Londra il 16 novembre 1945 con sede a Parigi. C’era oltre la metà dell’Europa da ricostruire. Nella devastazione generale, Napoli apparve subito la città bisognosa di grandi cure. Raid aerei e bombe della seconda guerra mondiale l’avevano devastata dalle colline al mare, da occidente a oriente. Vittime umane tra 20-25 mila, grandi sofferenze per tutti. ”Erano molto veri -scrisse Anna Maria Ortese- il dolore e il male della città uscita a pezzi dalla guerra. Ma Napoli era città sterminata, piena anche di infinite risorse nella sua grazia naturale, nel suo vivere pieno di radici”.

RICOSTRUZIONE E AFFARISMO. Il piano regolatore del 1939 non rispecchiava più la condizione in cui Napoli era precipitata. Nuovi piani urbanistici stentavano a essere elaborati e approvati. Troppo lo spazio lasciato alla speculazione edilizia che divorava terreni, architetture e storia. La lenta ripresa della vita democratica cominciò a produrre risanamento e ricostruzione materiale. Occorreva, però, che il problema non rimanesse isolato dal contesto europeo e internazionale, che la solidarietà postbellica diventasse osservatorio e guida per il patrimonio da conservare proprio come “patrimonio dell’umanità”. L’Unesco divenne così, anche per Napoli, interlocutore e protagonista.

PER PRIMO IL CENTRO STORICO. Il riconoscimento di bene dell’umanità lo ebbe, nel 1994, la parte antica ma anche moderna e contemporanea. La motivazione sottolineava che “Napoli è una città più antica d’Europa il cui tessuto urbano presenta gli elementi di lunga e importante storia”. Via via, gli ambìti riconoscimenti si sono spostati da Napoli ai luoghi della Campania: Scavi di Pompei ed Ercolano; Reggia di Caserta e Acquedotto del Vanvitelli; complesso di San Leucio; costiera amalfitana con il sentiero degli dei; chiesa di Santa Sofia a Benevento; Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Paestum; l’arte dei Pizzaioli napoletani anche perchè di pizze se ne consumano ogni giorno, nel mondo, 25 milioni. Una volta assegnato, il riconoscimento non dura per sempre. E’ revocato se vengono meno le condizioni che lo hanno giustificato. Così per il centro di Napoli: ogni volta che era investito da invivibili ondate di abbandono, sporcizia e smog, l’Unesco minacciava di revocarlo.

UNA TRE GIORNI A PALAZZO REALE. Riuniti qui i rappresentanti dei 194 Paesi Unesco. L’Italia c’è con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E’ proprio Sangiuliano a rimarcare due aspetti: il nostro Paese è stato fra i primi a porre, tra i principi fondamentali della Costituzione, la tutela del patrimonio culturale; Napoli è già nel mondo “una grande capitale” per i valori che l’Unesco richiama: occorrono, però, “nuove vetrine per affermarne tutta la bellezza”. Ai delegati convenuti non sfuggono, tuttavia, aspetti dolenti della vivente realtà: piazza Plebiscito perde valore per il porticato della Basilica di San Francesco di Paola diventato luogo di nauseante degrado; le due Gallerie, Umberto I e Principe di Napoli, prive di sorveglianza; il Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino che rischiano chiusure per caduta di pietre e calcinacci; il Conservatorio di musica San Pietro a Majella che, con la cadente Biblioteca, induce Riccardo Muti a parlare di “un mondo che sta crollando”.

SOCIETA’ IN CRISI. E’ l’aspetto generale che fa pensare così. Il sindaco Manfredi dice che Napoli non può diventare una immensa friggitoria a cielo aperto. Di rincalzo la scrittrice Valeria Parrella segnala “quei napoletani passivi e poco attenti alla storia della città”, per cui bisogna dire ”basta fast food”, anche se, dolorosamente, si deve notare che “mangiarsi un panino è più facile che leggersi un libro di Patroni Griffi”.

CROLLA LA QUALITA’ DELLA VITA. Per molti aspetti, diceva Michele Prisco romanziere di livello internazionale, a Napoli è molto facile vivere da napoletani, molto difficile vivere da cittadini.