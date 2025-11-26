Cultura, enti, istituti e fondazioni: contributi MiC per oltre 34 mln di euro

Il Ministero della Cultura (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha adottato il decreto ministeriale relativo al “riparto dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” che prevede la ripartizione di 34.051.090 di euro per il 2025, come disposto dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2024 per il triennio 2025-2027. La cifra complessiva è inferiore di 1.792.162 di euro rispetto all’anno precedente (pari al 5%). Nell’esercizio finanziario 2024, infatti, lo stanziamento era pari alla somma complessiva di 35.843.252 di euro. Il Dipartimento per le attività culturali del MiC ha proposto quindi di applicare il decremento complessivo delle risorse nella stessa misura percentuale a ogni singolo intervento previsto nella ripartizione. Ad aprile il testo ha ricevuto il via libera dalle commissioni Cultura di Camera e Senato. Quest’anno, la somma complessiva è suddivisa in due gruppi. A un primo gruppo sono riconosciuti 23.303.278,02 di euro, al secondo i rimanenti 10.747.812,01 di euro.

PRIMO GRUPPO – La somma pari a 23.303.278,02 di euro viene assegnata ai seguenti enti inseriti nella Tabella allegata alla legge n. 549/1995 (legge finanziaria 1996) e confermata nella Tabella allegata alla legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002): Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, per le Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rientranti nell’ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali di cui alla legge n. 420/1997 (finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione) (1.763.829,62 euro); Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librari, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali (214.540,85); Contributo alla Fondazione “Festival dei Due Mondi” di Spoleto (2.130.364,08); Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (317.264,90); Contributo annuo a favore della Fondazione “La Biennale di Venezia” (15.124.673,30); Contributo annuo a favore della Fondazione “La Triennale di Milano” (2.680.299,24); Contributo annuo a favore della Fondazione “La Quadriennale di Roma” (1.072.306,01).

SECONDO GRUPPO – La restante somma di 10.747.812,01 di euro prevede finanziamenti a tredici voci, di cui dodici istituzioni culturali (restanti istituti della tabella allegata alla legge n. 448/2001) e una a seguito di bando e conseguente valutazione (contributo agli Archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto): Contributo all’Ufficio internazionale concernente l’unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (120.200,08 euro); Contributo all’Associazione Italia Nostra (282.713); Contributo al Fondo ambiente italiano (352.371,59); Contributo all’Associazione Reggio Parma Festival (2.821.187,94); Contributo alla Fondazione Festival Pucciniano (705.367,55); Contributo all’Associazione Centro Europeo di Toscolano (211.618,19); Contributo alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro (2.457.581,90); Contributo all’Associazione Ferrara Musica (705.373,33); Contributo alla Fondazione Ravenna Manifestazioni (705.373,33); Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole (704.745,11); Contributo a favore dell’Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale (704.745,11); Contributo al Museo nazionale del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo” per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso (704.745,11); Contributo agli Archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto (271.789,759).