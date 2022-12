Cultura, favorire la transizione digitale: dal Mic contributi per 155 milioni di euro

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l’innovazione e la transizione digitale.

L’avviso pubblico rientra nella Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

L’intervento mira a sostenere la ripresa e l’innovazione dei settori culturali e creativi in linea con la transizione digitale e quella ambientale favorendo l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative. Inoltre sono finanziati progetti volti a favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione digitale consapevole, e all’incremento dell’utilizzo del crowdsourcing per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.

Le risorse a disposizione ammontano a 155 milioni di euro. Il 40% della dotazione finanziaria è riservato a soggetti che abbiano sede nelle regioni del Mezzogiorno.

Destinatari dell’investimento sono i settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse orientate al mercato o non orientate al mercato: Musica; Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); Moda; Architettura e Design; Arti visive (inclusa fotografia); Spettacolo dal vivo e Festival; Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei); Artigianato artistico; Editoria, libri e letteratura;Area interdisciplinare (trasversale ai settori culturali e creativi).

La scadenza è fissata alle ore 18:00 del 1° febbraio 2023 e l’invio delle proposte potrà avvenire esclusivamente attraverso il sito di Invitalia.