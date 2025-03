Cultura, Giovane Danza Italiana: caccia a giovani artisti under 35

C’è tempo fino a domenica 4 maggio per partecipare al bando del progetto Giovane Danza Italiana, promosso dalle Associazioni Culturali CapoTrave/Kilowatt, Cantieri Danza e dalla Cooperativa Anghiari Dance Hub, con l’intento di selezionare due nuove opere coreografiche di artisti e artiste italiani under 35, da sostenere attraverso un contributo alla produzione, un programma di residenze artistiche e il tutoraggio di professionisti del settore. Due i premi di produzione previsti: uno di 15.000€ per la creazione con 2 interpreti più il coreografo/a, per un totale di 3 persone, e l’altro di 25.000€ per un’opera con 5 artisti/e.

L’obiettivo di questi importanti premi produttivi è quello di supportare la crescita professionale di giovani artisti/e, e offrire loro l’opportunità di sviluppare una creazione inedita che vada oltre la dimensione del “solo coreografico” e permetta di sperimentare la trasmissione del proprio linguaggio autoriale e misurarsi con la scrittura coreografica per più interpreti. Il progetto accompagnerà le opere selezionate a partire dalla fase di ricerca e produzione, che avrà inizio a Luglio 2025, fino al debutto previsto a Luglio 2026, all’interno della XXIV edizione di Kilowatt Festival. Il percorso produttivo della durata di un anno prevede 30 giorni di residenza artistica negli spazi dei 3 partner promotori, tra Ravenna, Anghiari e Sansepolcro, dove gli artisti/e avranno la possibilità di entrare in contatto con le comunità e i pubblici locali. È previsto il tutoraggio delle direzioni artistiche delle 3 strutture, durante i periodi di residenza, e quello di figure esperte in drammaturgia della danza e/o disegno luci. Il bando si rivolge a singoli autori e autrici italiani/e o residenti in Italia, gruppi e collettivi artistici che operano nell’ambito della danza contemporanea, che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del bando (ogni artista coinvolto/a nelle creazioni – sia autore/autrice, sia interpreti – non deve aver compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza del bando). È richiesta, inoltre, una comprovata esperienza artistica che includa la produzione di almeno due creazioni che abbiano debuttato e realizzato una circuitazione a livello nazionale e/o internazionale. Per partecipare è necessario possedere la capacità – in proprio o appoggiandosi ad altre strutture – di amministrare tutte le pratiche di gestione della propria attività, ossia pratiche di assunzione del cast ed emissione di fattura per il premio di produzione.